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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يلتقي رؤساء نوادي الروتاري

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رؤساء نوادي روتاري المشاركين بمعرض الملابس الخيري بالجامعة وهم "ماجدة أحمد فهمي نادي روتاري المعادي وأماني أحمد ربيع روتاري قصر النيل، وسلوى سعد سعيد روتاري هليوبوليس الشروق، بحضور الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووفد من السادة  أعضاء النوادي المشاركة.

وخلال لقاء الود والتفاهم بين الجانبين أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أهمية تعزيز التعاون المشترك  بين الجامعة و مؤسسات الخدمات المجتمعية في شتى المجالات وتوسيع دائرة الاستفادة داخل وخارج المجتمع الجامعي.


كما ناقشت الدكتورة غادة فاروق آليات زيادة  التعاون وإقامة فعاليات مشتركة أكثر تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع وخاصة الفئات الأكثر استحقاقاً وذلك من خلال قوافل تنموية شاملة و معارض متنوعة و حملات توعية تخدم المجتمع.

وفى ختام اللقاء كرم الدكتور محمد ضياء و الدكتورة غادة فاروق  رؤساء النوادي المشاركة بمعرض الملابس الخيري بالجامعة.

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