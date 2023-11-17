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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضغوط مصر تنجح في زيادة حجم المساعدات لـ غزة.. فيديو

المساعدات
المساعدات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، أن مصادر كشفت أن الضغوط المصرية على كافة الأطراف تنجح في زيادة حجم المساعدات إلى قطاع  غزة.


وأوضحت القناة أن" الجهود المصرية تنجح في إعادة تدفق الوقود إلى قطاع غزة".


 قال الدكتور أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، إن المخطط الاستيطاني الإسرائيلي التوسعي ينفذ بشكل واسع ومكثف في الضفة الغربية، لافتا إلى أن العالم لا ينظر بشكل كبير ما يحدث في الضفة الغربية في مقابل ما يحدث في قطاع غزة.

وواصل وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، أن إسرائيل تحاول القضاء على القضية الفلسطينية بتهجير نحو 2.5 مليون فلسطيني، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تصدي للمخطط الإسرائيلي، وانتبه له مبكرا، لدرجة أن موقف الرئيس السيسي من التهجير أجبر الموقف الأمريكي على عدم توجيه دعمه لمخطط "التهجير القسري".

وأضاف "العجرمي" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات موسعة منذ السابع من أكتوبر الماضي، علاوة على هدم بيوت، واعتداء على المواطنين ومصادرة أراض، مؤكدا أن ما يحدث غير مرئي بسبب المجازر الواقعة في غزة.

وتابع وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق لـ"القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال اعتقلت ما يزيد علي 2000 شخص، إذ تم اعتقال 90 فلسطينيا أمس في الضفة الغربية، موضحا أن المشروع الإسرائيلي لا يريد لأي فلسطيني بالتواجد داخل أراضيه.

 

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