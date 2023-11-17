عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من برنامج الأغذية العالمي بشأن تضييق الاحتلال الإمدادات بقطاع غزة

صدى البلد

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة، اليوم الجمعة ، قولها بأن غزة تتلقى 10% من الإمدادات الغذائية التي تحتاج لها يومياً.

 

وأوضحت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي أن تزايد الجفاف وسوء التغذية في قطاع غزة ومخاطر مجاعة محتملة.


وأضافت  المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، أن استخدام الوقود والغذاء والماء والمساعدات الإنسانية كسلاح حرب في غزة.

قال مدير الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ، اليوم الجمعة، إنه على الرغم من الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية في غزة، لن يكون هناك أي تسليم عبر معبر رفح الحدودي من مصر اليوم.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تعطلت أنظمة الاتصالات في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي مع عدم وجود وقود لتشغيل شبكات الإنترنت والهاتف، ومعظم الناس في قطاع غزة ليس لديهم بالفعل ما يكفي من الغذاء أو المياه النظيفة، ما دفع وكالات الإغاثة إلى وقف تسليم الإمدادات الإنسانية عبر الحدود المصرية.

وحذرت منظمة الأونروا من أن المواطنون في غزة قد يواجهون المجاعة قريبًا.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية الرئيسية إن النقص الحاد في الوقود في قطاع غزة أدى إلى إغلاق جميع شبكات الإنترنت والهاتف يوم الخميس، مما أدى إلى عزل المنطقة المحاصرة عن العالم الخارجي.

وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين: "لقد شهدنا استخدام الوقود والغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب".

اسوشيتد برس الاتصالات الفلسطينية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الإمدادات الغذائية استخدام الوقود الأغذية العالمي الحدود المصرية المساعدات الانسانية المياه النظيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

بعد اعلان وفاتها في الأسر.. جيش الاحتلال يعثر على جثة المجندة مارسيانو |تفاصيل

نجاح جديد.. سرايا القدس تعلن عن خسائر لجيش الاحتلال

مفاجأة مدوية | شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

موضوعات متعلقة

الأونروا تطلق تحذيرا عاجلا بشأن إعاقة تسليم مساعدات إنسانية لغزة

زلزال بقوة 6.9 ريختر يضرب الفلبين

تركيا.. القضاء على 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

السعودية.. مغادرة الطائرة الإغاثية الثامنة للشعب الفلسطيني إلى مطار العريش

شاهد.. أكفان رمزية أمام البيت الأبيض تذكيراً بمجـ.ازر الاحتلال في غزة

الاحتلال يقصف أطراف بلدة الناقورة وعلما الشعب في لبنان

بايدن يوقع مشروع قانون إنفاق مؤقت قبل يوم من إغلاق محتمل للحكومة

50 % لا يريدون نتنياهو.. تراجع قوّة حزب "الليكود" الإسرائيلي لهذا السبب

ترشيحاتنا

برفقة السفير الألماني.. آلاف الإسرائيلين في مسيرات حاشدة بالقدس لإطلاق سراح الرهائن| شاهد

بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين

ضغوط مصر تنجح في زيادة حجم المساعدات لـ غزة.. فيديو

بيان عاجل من برنامج الأغذية العالمي بشأن تضييق الاحتلال الإمدادات بقطاع غزة

غيروا الملابس.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأحد والاثنين

مات من الجوع.. كيف تسببت سيدة العجوزة في انهاء حياة صغيرها؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر قميص محمد رمضان يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

في اليوم العالمي للولادات المبكرة.. معلومات غير متوقعة لا تعرفها من قبل

بدون لحوم.. طريقة عمل طاجن بطاطس بوريه

بفستان ملفت.. ندى الكامل تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ