خسائر مباشرة.. حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بالقرب من مثلث الطيحات

أعلن حزب الله اللبناني ، اليوم الجمعة، استهداف تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات الحدودي، ووقوع خسائر مباشرة في صفوفهم.



ومن جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وقصف ليلاً أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية.

كما أغارت الطائرات الحربية في محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وبلدة الناقورة وجبل اللبونة قبل مساء أمس كما كرر الهجمات على أطراف بلدة الظاهرة.

وحلقت طائرات الاستطلاع المعادية طوال ليلة أمس وحتى صباح اليوم، فيما ملأت القنابل المضيئة سماء القطاعين الغربي والوسطى.

ويعاني المواطنون، خاصة في البلدات المحاذية للخط الأزرق مع فلسطين المحتلة، جراء الاعتداءات الإسرائيلية اليومية واستهدافها للعمال والمزارعين في الحقول، الأمر الذي حال دون استكمال موسم قطف الزيتون، وأن معظم الأطفال والنساء وكبار السن غادروا منازلهم إلى مناطق أكثر أمانًا.

وناشد الأهالي الذين ما زالوا متواجدين في القرى المذكورة تقديم المساعدات الطبية والأدوية للمرضى بينهم.