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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يضبط عددا من الخارجين على القانون تخصص سرقات ومخدرات وأسلحة

الشرطة
الشرطة

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النتائج الإيجابية في مجالات مكافحة السرقات والمخدرات وحيازة الأسلحة بدون ترخيص .

ففي مجال مكافحة السرقات ، فقد تم ضبط عاملين بمحل إطارات كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى- سيارة) من داخل المحل عملهما وبحوزتهما (جزء من المبلغ المالى ، مكينة عد النقود)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة عن طريق "الدخول من الشباك الخلفى للمحل"، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه، كما تم ضبط السيارة.

وضبط عامل مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بأسلوب " المغافلة " حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الجمالية.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن المبلغ المستولى عليه.

وضبط عامل لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل "روضة أطفال" كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزته جزء من المبلغ المالى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وكذا ضبط ميكانيكى سيارات "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".. كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها، وكذا ضبط "المفتاح المصطنع" المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ، وبحوزته سيارة "تم سرقتها بدائرة قسم شبرا الخيمة ثان بالقليوبية" ومجموعة مفاتيح مصطنعة مختلفة تستخدم فى سرقة السيارات ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامه ببيع السيارة لعميله "سيئ النية" بمحافظة القليوبية "أمكن ضبطه" وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات - كمية من مخدر الهيروين)، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها ،وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (مجموعة من المشغولات الذهبية-  هاتفى محمول- 3 سماعات) من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" بإستخدام "أجنة حديدية"، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمسكنه.

كما تم ضبط عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بمحافظة الجيزة حال قيامه بعرض (2 هاتف محمول) للبيع "بثمن بخس" بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدين) ، وبحوزته (2 هاتف محمول- مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بسرقة الهاتفين والمبلغ المالى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحل سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة") ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

وفي مجال حيازة الأسلحة ، فقد تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (بندقية - فرد خرطوش).

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

السرقات القاهرة المخدرات المخدرات والأسلحة المسروقات مديرية أمن القاهرة

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