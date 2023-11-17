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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فاتن أبو طالب قائما بعمل عميد طب أسنان طنطا

كلية طب اسنان طنطا
كلية طب اسنان طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا قرارًا بتكليف الدكتورة فاتن أحمد صديق أبو طالب، الأستاذ بقسم الإستعاضة الصناعية بكلية طب الأسنان للقيام بأعمال عميد كلية طب الأسنان بالجامعة.

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حصلت الدكتورة فاتن أبو طالب، على بكالوريوس (طب وجراحة الفم والاسنان) - (جامعة طنطا) - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف - عام 1989، ودرجة ماجستير الاستعاضة الصناعية) - (جامعة طنطا) - عام 1994، ودرجة الدكتوراه فى ذات التخصص من (جامعة طنطا) - عام 1998م .

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تدرجت في الوظائف العلمية، طبيب مقيم في 1991،‏ معيد فى 1994، ‏مدرس مساعد 1995، مدرس في 1998 ، أستاذ مساعد في 2013، لتحصل على الأستاذية في 2018، وعينت وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب فى عام 2021 حتى الآن.

الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي بكالوريوس رئيس جامعة طنطا شئون التعليم والطلاب طب وجراحة الفم والأسنان

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