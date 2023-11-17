النشرة الدينية.. أسرار الآية26 من سورة العنكبوت.. أفضل دعاء لفلسطين يوم الجمعة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الاذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
سنة تجعل قدميك ثابتة على الصراط يوم القيامة.. اغتنمها يوم الجمعة
اللاءات العشر في سورة الكهف.. أسرار قرآنية طريقك للجنة والسعادة في الدنيا
خطبة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين| الشيخ أحمد دسوقي : اليأس لا يعرف طريقه لـ المؤمن.. الأمل بلا عمل مجرد أماني وأحلام كاذبة.. الله لا يضيع من رجاه ولا يخيب من دعاه
المهاجر إلى ربه.. سر الآية 26 من سورة العنكبوت في حياة عثمان الشبراوي
أفضل دعاء لفلسطين يوم الجمعة بساعة الاستجابة.. 8 كلمات لتنتهي الحرب بنصر مبين