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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تستهدف مدرسة للنازحين في غزة

ارشيفي
ارشيفي

 
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني حيث استهدف طيران جيش الاحتلال مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق القطاع.

كما سقط عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي على منطقة الشرابحة القريبة من سوق شعبية.

كما قصفت قوات الاحتلال  قصفا مدفعيا عنيفا على منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة.

وكان مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد ابوسليمة قد صرح ان الصورة سوداوية ولا يوجد سوى الجثث والموت والاحتلال لا يزال يحاصر المجمع، مشيرا الي سقوط شهداء كل دقيقة.


وبين مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة ان الاحتلال يتحرك بحرية داخل المستشفى وهو ما ينفي وجود أي مقاومة، مضيفا" نتعرض للإبادة"


وذكر ابوسليمة ان ما سمح الاحتلال بدخوله من ماء وغذاء لا يكفي سوى مئتي شخص حيث نبذل كل ما بوسعنا لإبقاء الأطفال الخدج على قيد الحياة

وشدد مدير مجمع الشفاء الطبي علي أن الحضانات التي أحضرها الاحتلال لا قيمة لها دون كهرباء

وأتم ابوسليمة تصريحاته قائلا : نواصل دفن الجثث بالمقبرة التي حفرناها داخل المستشفى

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