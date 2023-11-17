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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 1500 كيلو دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

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وقامت مديرية تموين الشرقية بتشكيل حمله تفتيشية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية وبالاشتراك مع قطاع وسط الشرقية حيث توجهت الحملة إلى مركز أولاد صقر وذلك بناءاً علي المعلومات الواردة الي المديرية والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي لإعادة نخله وتعبئته في شكائر بيضاء بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع بناحية اولاد صقر وبالتفتيش داخل ماكينة طحن الغلال بناحية قرية منشية ناصر اولاد صقر تم ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 30 شكارة بأجمالي 1500 كيلو دقيق وتم تحرير محضر  برقم ١٣٧٠٧ جنح اولاد صقر وتم التحفظ عليها بسيارات الحملة وايداعها بأحد المخابز البلديه علي ذمة المحضر وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الإجراءات القانونية إتخاذ الإجراءات القانونية الحملات التموينية والرقابية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللحوم والدواجن المجمدة اللحوم والدواجن تكثيف الحملات التموينية تموين الشرقية فايزة عبد الرحمن

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