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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استبعاد "الثلاثي" يعكر فرحة "السداسي"| محمد صلاح يدخل على خط أزمة المنتخب.. وهذه كواليس التمرد

منتخب مصر
منتخب مصر

استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. حالة من الجدل أثيرت عقب مباراة منتخب مصر وجيبوتي، التي أقيمت مساء أمس في تصفيات كأس العالم 2026 على ملعب استاد القاهرة، وذلك عقب قرار استبعاد ثلاثي المنتخب من رحلة ليبيريا لمواجهة سيراليون.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد الثلاثي حسين الشحات وطارق حامد وإمام عاشور لاعبي المنتخب الوطني، من رحلة ليبيريا لمواجهة سيراليون، في تصفيات كأس العالم 2026، وذلك عقب اعتراضهم علي عدم المشاركة في مواجهة جيبوتي.

كواليس استبعاد ثلاثي المنتخب

وجاء قرار البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، لاستبعاد ثلاثي المنتخب حسين الشحات وطارق حامد وإمام عاشور، بسبب عدم استكمالهم المران رفقة المستبعدين من مواجهة جيبوتي، مما تسبب في عدم التزامهم بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.

واتخذ روي فيتوريا هذا القرار التأديبي لاعتراض الثلاثي على عدم مشاركتهم في مباراة جيبوتي، ورفضوا خوض تدريبات المستبعدين من اللقاء عقب انتهائه، مما جعله يتخذ قرار الاستبعاد والذي قد يمتد لبطولة أمم إفريقيا “كان” في يناير المقبل.

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