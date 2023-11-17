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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل |صور

صدى البلد

توجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، إلى مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، للاطمئنان على حالة الطفل الفلسطيني «عبدالله الكحيل» الذي نقل من غزة إلى معبر رفح لاستكمال العلاج في مصر، بمستشفى معهد ناصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

بعد استجابة الرئيس.. الصحة: 3 استشاريين يتابعون حالة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل |صور

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أصر على الاطمئنان بنفسه على الحالة الصحية للطفل «عبدالله كحيل» في محاولة لرفع الروح المعنوية للطفل، مشيرا إلى أن الوزير يتابع الحالة الصحية للطفل، لحظة بلحظة، منذ صدور تكليفات الرئيس السيسي بنقله من قطاع غزة عبر معبر رفح إلى القاهرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن وزير الصحة والسكان  اجتمع مع الفريق الطبي المعالج للطفل، واستمع إلى شرح مفصل عن حالته، موجها بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للطفل، وموافاته بخطة العلاج اليومية، كما اطمأن الوزير على توافر كافة الأجهزة والمستلزمات التي من شأنها المساهمة في نجاح خطة العلاج.

متحدث الصحة الطفل يعاني من تفتت في عظمة الفخذ الأيسر

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الطفل يعاني من تفتت في عظمة الفخذ الأيسر وفقدان للعظام والأنسجة المحيطة ويعاني من بتر بأطراف أصابع اليد اليسرى، وانفجار في الطحال، ووفقا لخطة العلاج التي يشرف عليها مجموعة من أكبر وأمهر الاستشاريين المتخصصين في مجال العظام والتجميل،  تتضمن تثبيت الكسر جراحيا، وعمل رقعة جلدية لتغطية عظام الفخذ، ومن المقرر أن يخضع الطفل لعدة عمليات جراحية دقيقة.

ومن جانبها، توجهت السيدة صابرين، والدة الطفل عبدالله الكحيل، بالشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته لاستغاثة ابنها، معربة عن امتنانها لاهتمام الوزير والفريق الطبي المعالج بحالة ابنها.

رافق وزير الصحة والسكان، خلال الزيارة، الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمود سعيد، مدير معهد ناصر للبحوث والعلاج.

الطفل الفلسطيني عبدالله الكحيل، قد وجه استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مطالبا باستكمال علاجه في القاهرة من الإصابات الخطيرة التي أصيب بها جراء الحرب في غزة، حيث استجاب فخامة الرئيس لاستغاثته، ووجه بسرعة نقله إلى القاهرة وعلاجه في معهد ناصر.

وزير الصحة يزور الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل
وزير الصحة يزور الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل
وزير الصحة يزور الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل
وزير الصحة يزور الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل
وزير الصحة يزور الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل
وزير الصحة يزور الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل
وزير الصحة يزور الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل
الصحة معهد ناصر الكحيل الرئيس السيسي الاطمئنان عبدالله كحيل قطاع غزة

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