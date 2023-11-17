حملات تموينية على المحال التجارية في الوادي الجديد

أكد جهاد المتولى، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، شن حملات تموينية موسعة على المحال التجارية بمركز الخارجة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمحال التجارية والتأكد من سلامة وجودة السلع والمنتجات، بالتعاون مع مديرية التموين.

وقال إن الحملة تهدف إلى ضبط الأسواق والتصدى لارتفاع السلع غير المبرر، وتحرير محاضر للمخالفين بجانب الالتزام بالأسعار المعلنة للسلع ومراجعة تاريخ صلاحية الأغذية المحفوظة باستمرار.

من جانبه، أكد مجدى الطماوى، رئيس مركز ومدينة الداخلة، على تشديد الرقابة على المخابز والأسواق وكافة الأنشطة التجارية لضبط الأسعار والوقوف على مدى التزام المحال والأسواق بالإعلان عن الأسعار والتأكد من سلامة وجودة السلع، بالتعاون مع إدارة التموين بالداخلة.

وأشار «الطماوى» إلى استمرار حملات التفتيش والمتابعة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز والاطمئنان على توافر السلع الإستراتيجية والأساسية أمام المواطنين، والتعامل مع أي محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة في أسعارها، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها