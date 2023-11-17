الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية من جنوب لبنان

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هجاري، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من جنوب لبنان واخترقت الأجواء الإسرائيلية.

وأوضح "هجاري" أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي العاملة، حددت في وقت سابق من اليوم في منطقة المطلة طائرة بدون طيار عبرت من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية، وأسقطتها.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال صورة للطائرة التي يدعي إسقاطها، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وزعم دانييل هجاري، أنه خلال الساعات القليلة الماضية، تم رصد عدد من الصواريخ المضادة للدبابات باتجاه مناطق شمرا وشيتولا والمنارة، مضيفا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حدد مصادر النيران، وقصفت طائرة مقاتلة بنية تحتية لحزب الله في لبنان.