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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

صدى البلد

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى بمحمور كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي.

 

وخلال الجولة التفقدية استمع الرئيس السيسي إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل من خلال عدد من المحاور المرورية، وعلى رأسها ربط محاور المشير طنطاوي وعمرو سليمان ومحور الشهيد جميعهم بمحور المستشار عبد المجيد محمود، إلى جانب العمل في كوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولا إلى كورنيش النيل .

 

كما استمع الرئيس السيسي لأعمال التطوير لمناطق الفخارين والفن التشكيلي والحرف اليدوية المتميزة بالفسطاط.

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