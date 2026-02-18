نصاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للاحتيال على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الجنائية بالمنيا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد العناصر الجنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى و إجراء تحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية تم ضبطه بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ، وبحوزته (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" – 8 شرائح هواتف محمولة – "مشغولات ذهبية ، أجهزة كهربائية ، مبلغ مالى" من متحصلات نشاطه الإجرامى) .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامه بإرتكاب عدد (6) وقائع بذات الأسلوب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .





