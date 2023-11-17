اغتصاب ومقابر جماعية لأحياء.. ناجون من دارفور يفضحون فظائع الدعم السريع

واصلت قوات الدعم السريع انتهاكاتها ضد السكان المدنيين في ولاية دارفور بالسودان، تزامنا مع دخول الحرب شهرها السابع.

ونشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، مقطع فيديو يكشف الانتهاكات التي تمارسها "الدعم السريع"، في ولاية غرب دارفور.

ويظهر مقطع الفيديو الضرب والانتهاكات التي تمارسها عناصر الدعم السريع ضد المدنيين العزل في غرب دارفور، مع استخدام عبارات بذيئة ضد مجموعة من السكان، وقالت "سي إن إن" إنه مشهد بات مألوفا في هذه المنطقة التي تمكنت من تحديدها وهي أردمتا في الجنينة عاصمة غرب دافور.

وتضمن مقطع الفيديو، موقع لمقبرة جماعية بها أكثر من 12 جثة، البعض منهم على قيد الحياة حيث يهيل أحد عناصر الدعم السريع التراب على الجثث داخل المقبرة.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن قوات الدعم السريع تعمدت قطع الاتصالات في دارفور، لحجب ما يجري هناك عن أعين العالم، إلا أن اللاجئين السودانيين الذين فروا عبر الحدود إلى تشاد حيث استقروا في مخيم "أدري" فضحوا ممارسات الدعم السريع في الجنينة.

وقالت أحد الفتيات إن عائلتها قتل منها 40 رجلا، وأخبروا والدها أنهم سيغتصبونها أمامه، ونوهت "سي إن إن" إلى إجراء مقابلات مع 12 ناجيا وشاهد عيان من الجنينة.

وقالت إحداهن أن عناصر الدعم السريع، ضربوها وأدخلوها إلى مبنى ورأت بداخله 19 فتاة بعضهن بدون ملابس، وأخبروهن أنهم سيباعوا بأثمان رخيصة جدا.

وأضافت أن عناصر الدعم السريع أكدوا أن كل الرجال سيقتلوا ولن يترك أي أحد من ذوي البشرة السوداء، ولفتت إلى أنها تمكنت من الفرار إلا أنهم اعتقلوها مرة أخرى واغتصبوها أكثر من مرة.