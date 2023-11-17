الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو يرصد تفقد الرئيس السيسي أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة.



واطلع الرئيس السيسي خلال الجولة التفقدية على الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل، وذلك من خلال عدد من المحاور المرورية وعلى رأسها ربط محاور المشير طنطاوي وعمر سليمان ومحور الشهيد، بمحور المستشار عبد المجيد محمود، إلى جانب العمل الجاري في كوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولاً إلى كورنيش النيل.

واستمع الرئيس السيسي لشرح من أحد العاملين بالمشروع، حيث أوضح أنه يتم ربط منطقة كورنيش النيل ومتحف الحضارات عبر كوبري لربط القادم من القاهرة الجديدة بمحور عمر سليمان أو محور سميرة موسى مرورا بمنطقة المقطم مرورا بمحور ياسر رزق وكوبري طه حسين وكوبري الدكتور صلاح الشاذلي أعلى الأوتوستراد ثم شارع الفسطاط بمرورها بكوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولا إلى كورنيش النيل بمصر القديمة.

أضاف أحد العاملين على المشروع أنه سيتم استكمال العمل عبر محور 3 يوليو، وأنه تم الانتهاء من تطوير كوبري أثر النبي للإسهام في حل الأزمة المرورية بالمنطقة كما تم الانتهاء من وضع اللوحات الإرشادية، كما تطوير منطقة الكورنيش ليكون الطريق 5 حارات مرورية بدلا من 2 حارة في كل اتجاه بالمنطقة من مصر القديمة حتى التقاطع مع الطريق الدائري، وتم توسيع الكوبري بحيث يعبر نهر النيل بطول 30 مترا.

وعقب الرئيس السيسي قائلا: "كل ده آخر الشهر"، ليرد أحد العاملين قائلا: "إن شاء الله يا أفندم".



وأوضح الفيديو أن الرئيس السيسي اطمأن على سير العمل في المشروع، واستمع لأعمال التطوير لمناطق الفخارين للفن التشكيلي والحرف اليدوية المتميزة بمنطقة الفسطاط.

