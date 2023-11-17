عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو يرصد تفقد الرئيس السيسي أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة.

txt

حزب مصر القومي: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية

txt

إشادة برلمانية بتوجيه الرئيس السيسي للتنسيق لاستقبال حديثي الولادة من قطاع غزة.. ويؤكدون: موقف إنساني عظيم


واطلع الرئيس السيسي خلال الجولة التفقدية على الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل، وذلك من خلال عدد من المحاور المرورية وعلى رأسها ربط محاور المشير طنطاوي وعمر سليمان ومحور الشهيد، بمحور المستشار عبد المجيد محمود، إلى جانب العمل الجاري في كوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولاً إلى كورنيش النيل.

 

واستمع الرئيس السيسي لشرح من أحد العاملين بالمشروع، حيث أوضح أنه يتم ربط منطقة كورنيش النيل ومتحف الحضارات عبر كوبري لربط القادم من القاهرة الجديدة بمحور عمر سليمان أو محور سميرة موسى مرورا بمنطقة المقطم مرورا بمحور ياسر رزق وكوبري طه حسين وكوبري الدكتور  صلاح الشاذلي أعلى الأوتوستراد ثم شارع الفسطاط بمرورها بكوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولا إلى كورنيش النيل بمصر القديمة.

أضاف أحد العاملين على المشروع أنه سيتم استكمال العمل عبر محور 3 يوليو، وأنه تم الانتهاء من تطوير كوبري أثر النبي للإسهام في حل الأزمة المرورية بالمنطقة كما تم الانتهاء من وضع اللوحات الإرشادية، كما تطوير منطقة الكورنيش ليكون الطريق 5 حارات مرورية بدلا من 2 حارة في كل اتجاه بالمنطقة من مصر القديمة حتى التقاطع مع الطريق الدائري، وتم توسيع الكوبري بحيث يعبر نهر النيل بطول 30 مترا.

 

وعقب الرئيس السيسي قائلا: "كل ده آخر الشهر"، ليرد أحد العاملين قائلا: "إن شاء الله يا أفندم".
 

وأوضح الفيديو أن الرئيس السيسي اطمأن على سير العمل في المشروع، واستمع لأعمال التطوير لمناطق الفخارين للفن التشكيلي والحرف اليدوية المتميزة بمنطقة الفسطاط. 
 

 

الرئيس السيسي الجولة التفقدية المستشار عبد المجيد محمود المحاور المروريه القاهرة الجديدة العميد إبراهيم الرفاعي الطرق والمحاور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول دولة عربية تدين هجوم حماس على إسرائيل | وتطالب بالإفراج عن المدنيين

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

أحد جنود الاحتلال يلقي قنبلة داخل مسجد وقت الأذان.. فيديو

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

ازاي تعرفي زوجك المدمن؟.. حسام موافي يكشف الطريقة| فيديو

كوهين وكاميرون يناقشان مصادر تمويل حماس في بريطانيا

حسام موافي لأهل فلسطين : خليكم مؤمنين بالله .. فيديو

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: دور مصر مهم لإفشال مخطط إسرائيل في خلق نكبة ثانية وتدمير غزة

رد يسري جبر على منكري حساب القبر: كأنهم ماتوا وعرفوا وعادوا للحياة

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: نقترب من الوصول إلى حل لإيقاف العدوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرار عاجل باستبعاد ثلاثي المنتخب.. والأهلي ينتظر التفاصيل لمعاقبة إمام عاشور

لتجنب المشاكل النفسية.. 7 طرق فعالة للتخلص من التعلق بعد الإنفصال

طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

أعراض خطيرة تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم| تفاصيل

فيديو

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ