اليوم.. طفولة عين شمس تنظم قافلة طبية توعوية شاملة للأطفال بالإسماعيلية

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع و البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس بالمشاركة مع مركز رعاية الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة القافلة الطبية والتوعوية الشاملة (المجانية) بمدينة الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و لواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة والدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة.

القافلة من إعداد وإشراف و تنظيم الدكتورة راندا كمال عبد الرؤف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الدراسات العليا للطفولة ويشارك فى القافلة کلیات التمريض و التربية النوعية و الآثار وتحت إشراف (وكلاء الكليات المشاركة من جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة).

وذلك اليوم السبت الموافق ١٨ نوفمبر الجارى بمدرسة حي أول ( الشهيد/محمد سماك سابقاً) شارع السلطان حسين مدينة الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً

و تشمل القافلة ندوات و حملات توعية بعنوان " الدمج المجتمعي لذوي الهمم "حيث يقـوم أسـاتذة متخصصـين فـي مجـال رعايـة الأطفـال بكلية الدراسات العليا للطفولة بتقـديم مجموعـة مـن النــدوات التثقيفيـة عـن التفاعـل والـدمج بـيـن الأطفـــال الـعـاديين والأطفـال مـن ذوي الهمـم مـن خـلال عـدة محـــاور طبيـة و إجتماعيـة و نفسية و سلوكية و تربوية.

وكان قد نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "الترجمة في مجموعة البنك الدولي"، تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حاضر فيها أ.محمود إبراهيم، رئيس قسم الترجمة العربية بالبنك الدولي، بحضور عدد من السادة رؤساء الأقسام و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.

وخلال كلمتة الافتتاحية أكد أ. د. أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن اليوم أصبح يشهد تطور تكنولوجي متسارع في شتى المجالات، والترجمة اليوم تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال استخدام التطبيقات التكنولوجية المساعدة لعملية الترجمة التي توفر الكثير من الجهد والوقت، لاسيما في ظل تسارع الأحداث والحاجة إلى اتخاذ القرارات في أسرع وقت.

موضحًا أن إدارة الكلية تطور مقرراتها لمواكبة سوق العمل، وتعد كلية الألسن بجامعة عين شمس أحد الركائز الهامة لإعداد مترجم مؤهل لسوق العمل على أعلى مستوى، حيث تنفرد عن مثيلاتها في الشرق الأوسط ببرنامج للدراسات العليا متخصص في الترجمة التحريرية والفورية وتكنولوجيا الترجمة.

كما تناول أ.محمود إبراهيم، رئيس قسم الترجمة العربية بالبنك الدولي، عدة محاور من أهمها التعريف بمجموعة البنك الدولي و المنظمات التابعة له وخصائص الترجمة في البنك الدولي واستراتيجيات الترجمة الاقتصادية والقانونية وكيفية الاستفادة من فرص العمل التي تتيحها مجموعة البنك الدولي، مشيرا إلى اهمية استخدام البرمجيات المساعدة في الترجمة التحريرية وأن يكون المترجم متطورا فكريًا على اطلاع ودراية بمختلف المجالات المعرفية، لافتًا إلى أن بيئة العمل على مستوى العالم أصبحت تشهد منافسات شرسة للحصول على الوظائف، لافتًا إلى وجود عدد كبير من خريجي كلية الالسن في مناصب مرموقة بتلك المنظمات إضافة إلى عدد كبير من المترجمين الفوريين في مختلف مكاتب الأمم المتحدة.

واستعرض في كلمته نشأة البنك الدولي منذ عام ١٩٤٤ والأنشطة المختلفة التي يقوم بها الدولي لافتًا إلى أهمية أن يكون المترجم على دراية كاملة بالموضوعات الاقتصادية والتجارية لضمان دقة الترجمة والاختيار الصحيح للمفردات.

واستعرض عدد من المصطلحات وكيفية ترجمتها بشكل صحيح والأخطاء التي قد يقع فيها المترجم، مشيرًا إلى أهمية تكييف المصطلحات لتتناسق مع النص والسياق، واستعرض الفروق بين الترجمة الصحفية وترجمة مواقع الإنترنت والترجمة التحريرية باستخدام التطبيقات التكنولوجية.

وقدم شرحًا لبعض برامج الترجمة الآلية وكيفية استخدامها لمساعدة المترجم في إنجاز ترجمة النصوص والوثائق الرسمية في البنك الدولي بسرعة ودقة متناهية، وأوضح أن العشر سنوات الأخيرة شهدت تطور رهيب في تكنولوجيا الترجمة وتكوين قاعدة واسعة من المصطلحات بفضل التطور التكنولوجي الهائل، فالواقع أننا أمام عصر السرعة في نشر المعلومة وترجمتها.