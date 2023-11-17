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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدعم ثلاثة أحزاب.. مؤتمر للتيار الإصلاحي الحر لتأييد السيسي بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم التيار الإصلاحى الحر والذى يحتوى على ثلاث أحزاب سياسية مؤتمره الانتخابى الاول لدعم المرشح الرئاسى  عبد الفتاح السيسى لرئاسة مصر وذلك بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك بحضور رفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي، رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة ومحمد نجاح الشورى  النائب الأول لرئيس حزب الإتحاد .

قال محمد نجاح الشورى النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد ومنظم المؤتمر، إن مؤتمر اليوم جاء الهدف منه لحشد الجميع من أجل الوقوف وراء زعيم مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه رساله للرئيس السيسى قائلا : نقول له كل عامل فى مصنع كل فلاح فى ارضه كل طالب فى جامعته أو مدرسته هو جندى من جنود مصر يسير وراء زعيم الأمة.

ومن جانبه قال هشام عبد العزير رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مشاركته بالمؤتمر الحاشد للتيار الإصلاحي الحر وحزبي الاتحاد والإصلاح والنهضة بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وطني كبير لديه على مدار 10 سنوات إنجازات كبيرة.


وأضاف عبد العزيز: لقد قطع السيسي شوطا كبيرا في المشروعات وهناك تحديات في المرحلة المقبلة نحتاج رئيس لدولة بحجم مصر وسط صراعات عالمية وتنافس إقليمي ولدينا زعيم صلب أجبر العالم على احترام الدولة المصرية نصطف جميعا حول الدولة لعبور هذة المحطة المهمة، وموعدنا لنقول نعم لمصر، نعم لدولة قوية وموعدنا جميعا يوم الانتخابات لأننا نريد أن نوصل رسالة للعالم مفادها أن شعب مصر خلف قيادتها ودولتها، كلنا يد واحدة خلف عبد الفتاح السيسي لتحقيق الحلم المصري.
 
واضاف أن الرئيس السيسى اعلن دعمه الكامل للقضية ورفضة لتهجير أهالينا في غزة وأن يساء خط أحمد فهي مصرية مئة بالمئة تحية من هذا المؤتمر الكبير الى الرئيس ونقول له من قلب الدقهلية نحن معك لفترة رئاسية جديدة.

وأشار المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إلى أن السيسى رجل الحرب والسلام فهو رئيس استثنائي .

 

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ئيس حزب الاصلاح والنهضة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح بالدقهلية حزب الإصلاح والنهضة فعاليات المؤتمر محافظة الدقهلية

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