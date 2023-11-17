أحمد العوضي: أغلبية جمهوري من الطبقة الشعبية.. وبحب تجسيد شخصية الصعيدي

أكد الفنان أحمد العوضي، أن الحديث عن أن أكثر جماهيره من الطبقة الشعبية لا يشعره بالضيق ولكنه شيء يفخر به، مشددًا على أن تكوين هذه الطبقة الجماهيرية الكبيرة من الطبقة الشعبية لم يأت عن طريق الصدفة ولكن جاء بسبب كثرة الأدوار الشعبي التي شارك بها.

أحمد العوضي يتحدث عن شخصيته في “السبع وصايا"

وأضاف "العوضي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أول دور شعبي له كان في 2014 شخصية "محسن الدسوقي" بـ"السبع وصايا"، موضحًا أنه شارك في أدوار عديدة منها ضابط وإرهابي وشعبي وصعيدي، معقبًا: "أقرب الشخصيات لي في أعمالي هي الشعبي.. شبهي أقوي".

وأشار احمد العوضي، إلى أنه يحب تجسيد شخصية الصعيدي والتي أرهقته كثيرًا في تناول الدور، موضحًا أن الشعبي أقرب له من الصعيدي.