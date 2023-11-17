عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد العوضي: أغلبية جمهوري من الطبقة الشعبية.. وبحب تجسيد شخصية الصعيدي

الفنان أحمد العوضي
الفنان أحمد العوضي

أكد الفنان أحمد العوضي، أن الحديث عن أن أكثر جماهيره من الطبقة الشعبية لا يشعره بالضيق ولكنه شيء يفخر به، مشددًا على أن تكوين هذه الطبقة الجماهيرية الكبيرة من الطبقة الشعبية لم يأت عن طريق الصدفة ولكن جاء بسبب كثرة الأدوار الشعبي التي شارك بها.

أحمد العوضي يتحدث عن شخصيته في “السبع وصايا"

وأضاف "العوضي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أول دور شعبي له كان في 2014 شخصية "محسن الدسوقي" بـ"السبع وصايا"، موضحًا أنه شارك في أدوار عديدة منها ضابط وإرهابي وشعبي وصعيدي، معقبًا: "أقرب الشخصيات لي في أعمالي هي الشعبي.. شبهي أقوي".

وأشار احمد العوضي، إلى أنه يحب تجسيد شخصية الصعيدي والتي أرهقته كثيرًا في تناول الدور، موضحًا أن الشعبي أقرب له من الصعيدي.

أحمد العوضى الشعبي السبع وصايا حبر سري القاهرة والناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

موضوعات متعلقة

سفير فلسطين بالقاهرة يوجه الشكر للرئيس السيسي على استقبال المصابين

دلائل إدانة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية؟.. أستاذ قانون يوضح

عضو بالشيوخ: كم الإنجازات في عهد الرئيس السيسي كبير جدا

النائب عصام عفيفي: إنجازات السيسي ملموسة على الأرض والجميع يشعر بها

محلل سياسي: مظاهرات مليونية في بريطانيا لدعم القضية الفلسطينية

بعد استبعاده من منتخب مصر.. رضا عبد العال يفتح النار على إمام عاشور

بعد وصوله لـ 50 جنيها.. تحرك عاجل من الحكومة للسيطرة على سعر السكر

أستاذ إعلام: الموقف الغربي تغير بعد الصور الفاضحة للعدوان الإسرائيلي في غزة

ترشيحاتنا

إشارة خارجة.. أول تعليق من ميسي على مشادة أوجارتي ودي بول

لن تصدق الرقم.. أحمد العوضي يكشف عن أجره في فيلم "هروب اضطراري"

المستشار محمود فوزي: 15 ألف مشروع أقيمت في مصر آخر 10 سنوات

أزمة السجائر تنتهي.. وزير قطاع الأعمال يؤكد توافر الكميات بنفس المستوى السابق

أول رد من الأهلي على استبعاد عاشور والشحات من المنتخب

محمود فوزي: موافقة الرئيس السيسي على مخرجات الحوار الوطني "شيك على بياض"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون البينك.. إطلالة كلاسيكية لـ بلقيس فتحي في أحدث ظهور

بفستان ساحر.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في دبي

6 أعراض شائعة تكشف إصابتك بمتلازمة القولون العصبي.. جميعها شائعة

قرار عاجل باستبعاد ثلاثي المنتخب.. والأهلي ينتظر التفاصيل لمعاقبة إمام عاشور

فيديو

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

اﻟﻤﺰﻳﺪ