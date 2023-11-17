زوجة كارتر تنضم للرئيس الأمريكي السابق في دار مسنين

دخلت السيدة الأولى السابقة روزالين كارتر، البالغة من العمر 96 عامًا، دار رعاية المسنين في جورجيا، كما أكد ذلك بيان أصدره مركز كارتر يوم الجمعة.

يأتي هذا القرار بعد تشخيص إصابة روزالين بالخرف في شهر مايو. وكان زوجها الرئيس السابق جيمي كارتر، البالغ من العمر 99 عاماً، قد دخل دار رعاية المسنين في وقت سابق من هذا العام.

وفقًا لجيسون كارتر، حفيد الزوجين، يقضي كل من روزالين وجيمي كارتر الوقت مع عائلتهما خلال هذه الفترة. طلبت العائلة الخصوصية خلال هذا الوقت العصيب وأعربت عن امتنانها للحب والدعم الهائل الذي تلقوه.

كانت صحة روزالين كارتر موضع قلق منذ تشخيص إصابتها بالخرف في وقت سابق من هذا العام.

لم يقدم بيان مركز كارتر تفاصيل محددة حول الحالة الصحية الحالية لروزالين كارتر، مؤكدا رغبة الأسرة في الخصوصية خلال هذا الوقت الحساس.