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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير محمد حجازي: ما يحدث في قطاع غزة شديد القسوة.. فيديو

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث في قطاع غزة مشهد شديد القسوة.

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السفير محمد حجازي: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في فرض الإرادة العسكرية.. فيديو

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السفير محمد حجازي: انعقاد القمة العربية الإسلامية مهمة في ظل مأساة قطاع غزة

وأضاف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ،: "هذه المأساة غير الإنسانية وغير الأخلاقية تستدعي من الجميع وعلى مصر بذل كل ما يستطيعوا لإيقاف هذه المأساة".

 

وأشار السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق،: "منذ اليوم الأول من الأزمة ومصر مع أشقائها الفلسطينيين"، موضحا: "مصر نجحت في إرسال الوقود إلى غزة".

 

وأوضح السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق،: "المشهد على أرض الواقع يوحي أن إسرائيل بالفعل كانت تخطط لعملية تهجير قسيري للفلسطينيين".
 

السفير محمد حجازي

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