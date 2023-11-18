السفير محمد حجازي: ما يحدث في قطاع غزة شديد القسوة.. فيديو

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث في قطاع غزة مشهد شديد القسوة.

وأضاف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ،: "هذه المأساة غير الإنسانية وغير الأخلاقية تستدعي من الجميع وعلى مصر بذل كل ما يستطيعوا لإيقاف هذه المأساة".

وأشار السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق،: "منذ اليوم الأول من الأزمة ومصر مع أشقائها الفلسطينيين"، موضحا: "مصر نجحت في إرسال الوقود إلى غزة".

وأوضح السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق،: "المشهد على أرض الواقع يوحي أن إسرائيل بالفعل كانت تخطط لعملية تهجير قسيري للفلسطينيين".

