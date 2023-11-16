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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير محمد حجازي: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في فرض الإرادة العسكرية.. فيديو

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل فشلت فشل ذريع في فرض الإرادة العسكرية.

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السفير محمد حجازي: القاهرة والدوحة من العواصم العربية الأكثر تأثيرا بشأن القضية الفلسطينية

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السفير محمد حجازي: الرئيس السيسي وقف بشكل صارم لفكرة تهجير الفلسطينيين

وأضاف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الحديث عن بعد حرب غزة لابد أن يشمل البحث عن حل دائم ومستدام أساسه إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين".

 

وأشار السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق،: "أساس حل الدولتين هو الحفاظ على الوحدة الجغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة"، موضحا: "القضية لسيت قضية إدارة قطاع غزة بل القضية هي قضية حل يضمن الأمان والسلام والاستقرار في المنطقة".

 

وأوضح السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق،: "هذا الحل لن يتأتى بفرض القوة العسكرية التي أثبتت أحداث 7 أكتوبر فشلها في التوصل إلى الحل".
 

السفير محمد حجازي إسرائيل الإرادة العسكرية الدولة الفلسطينية غزة

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