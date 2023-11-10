السفير محمد حجازي: القاهرة والدوحة من العواصم العربية الأكثر تأثيرا بشأن القضية الفلسطينية

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة القاهرة للبحث في القضية الفلسطينية كان لها العديد من الاتصالات، والتي كان من أهمها التواصل مع قادة حماس، والتي استمرت أمس، وبالإضافة إلى اتصالات مع أمير قطر، اليوم.

وأضاف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن العاصمتين القاهرة والدوحة من العواصم العربية الأكثر تأثيرا فى المشهد، إضافة إلى الأردن والسلطة الوطنية والمملكة العربية السعودية، موضحا أن تلك العواصم تتحرك جميعها بما تستطيع به أن تغير من الواقع.

وأوضح السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق: “لعل قضية الأسرى كانت من القضايا المهمة والمطروحة بشأن دور قطر ومصر في التأثير على قادة حماس؛ للوصول إلى ما يمكن أن يسهم في تهدئة الأوضاع الداخلية، بإطلاق سراح الأسرى الأجانب”.