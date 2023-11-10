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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محلل سياسي فلسطيني: مصر المنقذ الوحيد لنا في أي عدوان إسرائيلي

المساعدات لقطاع غزة
المساعدات لقطاع غزة

قال الدكتور سليم رياض، محلل سياسي فلسطيني، إن مصر كانت دائما هي التي تبادر في حل القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني دائما ينظر لمصر على أنها هي المنقذة والامتداد الوحيد في حال حدوث أي عدوان عليها. 

محلل فلسطيني يتحدث عن دور مصر 

وأضاف "رياض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن القيادة المصرية برئاسة الرئيس السيسي كانت دائما تنادي بحل الدولتين لإيجاد دولة فلسطينية مستقلة، والرئيس السيسي قبل أعوام أكد أن حل القضية الفلسطينية هام ليشعر العالم أجمع بالسلام. 

وتابع المحلل السياسي، أن القرارات السياسية التي تقوم بها القيادة المصرية ينظر إليها الشعب الفلسطيني بعين كبيرة، إذ أن مصر هي القادرة على إقامة الدولة الفلسطينية بشكل عادل، وهي التي تخاطب العالم أجمع في هذه اللحظات، "الدور المصري كبير، ودائما يعطي الأمل للفلسطينيين في إقامة دولتهم، وأن يعيشوا حياتهم بشكل آمن وفي سلام". 

محلل سياسي فلسطيني القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني محمد موسى برنامج خط أحمر قناة الحدث اليوم

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