السفير محمد حجازي: الرئيس السيسي وقف بشكل صارم لفكرة تهجير الفلسطينيين

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل كانت تسعى إلى التهجير القسري إلى سيناء للفلسطينيين، إلا أن الرئيس السيسي وقف للمخطط بشكل صارم، وأكد أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، وكان المشهد واضحا أمام العالم أجمع، والمخطط كان واضحا أمام الجميع.

السفير محمد حجازي يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن إسرائيل كانت تستهدف إلى قتل المدنيين من أجل إجبارهم على النزوح خارج قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، ألا أن مصر وقفت بموقف قوي للغاية لرفض تهجير الفلسطينيين خلال الفترة الحالية.

وتابع السفير محمد حجازي، أنه يجب أن يكون التحرك خلال الفترة المقبلة على حل الدولتين، ويكون من خلال آلية وفترة زمنية محددة، ووضع نطاق زمني لإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واستكمل، أن يجب تكثيف الجهود أيضا لوقف إطلاق النار، وتجميع الشعب الفلسطيني الذي يفضل في الاستمرار في قطاع غزة على أن يهاجروا إلى الجنوب مجددًا، موضحا أن مصر هي حائط الصد الأول للفلسطينيين في مواجهة المخطط الصهيوني الإسرائيلي.