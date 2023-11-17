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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 دول تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في وضع فلسطين

صدى البلد

قدمت خمس دول؛ جنوب أفريقيا وبنجلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية تطلب فيها إجراء تحقيق في الوضع في دولة فلسطين، كما أكدت المحكمة الجنائية الدولية، ووفقا لرئيس الادعاء كريم خان في بيان صدر يوم الجمعة.

 

جميع الدول الخمس المشاركة في الإحالة هي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. تلقى مكتب المدعي العام الإحالة يوم الجمعة، مما يمثل جهدًا جماعيًا لتحقيق المساءلة عن الأحداث التي تتكشف في فلسطين.

 

أكد المدعي العام كريم خان مجددًا أن مكتبه يجري بالفعل تحقيقًا في الوضع في فلسطين، وهو تحقيق بدأ في مارس 2021. ويغطي التحقيق المستمر الجرائم المحتملة المرتكبة منذ يونيو 2014 في غزة والضفة الغربية. وقد تم الآن توسيع نطاق التحقيق ليشمل تصاعد الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في أكتوبر 2023.

 

بعد زيارته مؤخرًا لمعبر رفح بين غزة ومصر، صرح خان أن فريقه جمع "كمًا كبيرًا" من الأدلة المتعلقة "بالأحداث ذات الصلة" أثناء النزاع. وأعرب كذلك عن التزامه بمواصلة الجهود لزيارة دولة فلسطين وإسرائيل للقاء الناجين، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني، والتعاون مع النظراء الوطنيين المعنيين.

خمس دول جنوب افريقيا وبنجلاديش وبوليفيا إثيوبيا وجيبوتي وجزر القمر المحكمة الجنائية الدولية

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