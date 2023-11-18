كرم جبر: كلما زادت خسائر الإسرائيليين جن جنونهم بوحشية ضد المدنيين

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن إسرائيل دخلت غزة ولا تعرف متي ستخرج منها وكلما زادت الخسائر كلما جن جنون وحشية إسرائيل ضد السكان المدنيين بغزة وسوف تتم يقظة في الضمير الإنساني متأخرا، لأن العالم الإنساني لا يقبل أن تتم مجزرة يموت فيها ٢ مليون مواطن فلسطيني قائلا:" فهذه وصمة عار لن يتحملها أحد"، لافتا الى أنها سوف تطارد نتنياهو وقادة إسرائيل.

واكد جبر خلال لقائه ببرنامج مانشيت المذاع على فضائية السي بي سي تقديم الإعلامي جابر القرموطي أنه من الصحيح يجب ان يكون هناك دولة فلسطينية تتمتع بحكم ذاتي وتتمتع بسلطة واحدة وهيئة واحدة تحمل امن وسلام.

كلما توقفت إسرائيل عن إراقة الدماء سوف يكون هناك أمل ولكن عير ذلك شوف تتحول الأرض إلى زلزال تحت أقدام الإسرائيليين أولا.