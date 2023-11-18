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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اتحبست بسببها وقهرتني.. صور تجمع بين بوسي وطليقها

صدى البلد

تصدرت المطربة بوسي  تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تصريح رسمي صادر عن مدير أعمال هشام ربيع، بانه اتحبس بسببها و كانت السبب فى قهرته..

 

وتعتاد بوسي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

 

وتتميز بوسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 وتعتمد بوسي أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.


 وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور بوسي…

 

تأكيد الانفصال

وفي تصريح رسمي صادر عن مدير أعمال هشام ربيع، تأكيدًا للأنباء المتداولة، أعلن أن الانفصال تم بشكل رسمي ونهائي بينه وبين زوجته بوسي. وفيما يبدو أن القرار كان متفقًا عليه بين الطرفين، يظهر التصريح الرسمي أن السبب وراء الانفصال يعود إلى أزمة تفاقمت وتدهورت علاقة الزوجين.

 

تفاصيل الأزمة

وأفاد مدير الأعمال بأن بوسي قامت بتخلي عن هشام ربيع خلال فترة اعتقاله، حيث لم يجد الدعم الكافي منها خلال هذه الفترة الصعبة. وفيما كان هشام يواجه مشاكل قانونية ويحتاج إلى دعم نفسي، لم تكن بوسي حاضرة بجانبه، مما أدى إلى قهره النفسي.

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المطربة بوسي هشام ربيع صور بوسي علاقة الزوجين طليقها علاقة الزوج لمطربة بوسي

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