وزير الشباب والرياضة يؤكد على دور مصر المتميز في مكافحة المنشطات دوليا

قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إن مصر تلعب دورا كبيرا في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، لافتا إلى أنه نظرا لأهمية مصر ونشاطها تم التجديد لها لدورة ثانية على التوالي.

ويشارك الدكتور أشرف صبحي في إجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، والتي تعقد حاليا في مدينة مونتريال الكندية خلال يومي 17 و18 نوفمبر الجاري.

وقال صبحي- في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في كندا - إن الوكالة الدولية للمنشطات واحدة من أهم المنظمات الدولية المرتبطة بالممارسة الرياضية، التي لها الحق في متابعة وممارسة كافة الأنشطة على المستوى الدولي المرتبطة بالمنشطات وتحجيمها وتجريمها، ولها الحق في منع أي لاعب ومنع نتيجة أي لاعب حتى لو بالفوز ومنع أي فريق ومنع أي دولة في المشاركات الرياضية، مشددا على أنها منظمة مستقلة وتأخذ قراراتها من خلال مجلس الإدارة والمجالس المرتبطة ولجانها المختلفة.

وأوضح صبحي أن هناك مكتبا تمثيليا تحت الوادا على مستوى كل قارة، والمكتب التمثيلي على المستوى الأفريقي "رادو"، ثم المكتب المحلي الذي هو "النادو" الخاص بالمنشطات، وهذا الموجود في مصر، موضحا أن مصر دخلت المنظمة عن أفريقيا من سنتين وكان أخر دورة لها العام الماضي 2022، مستدركا أنه نتيجة لأهمية دور مصر ونشاطها، تم التجديد لمصر لدورة ثانية لمدة عامين على القارة، منوها بأن هذا تكريم للدور المصري الكبير وقدرتنا على أننا نحن استضفنا اجتماعات "الوادا" في مايو 2022، وهو ما منح انطباعا كبيرا عن مصر وأدائها.

وتحدث وزير الشباب - في تصريحاته - عن المعمل المصري للمنشطات في ضوء ما ورد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بدخول المعمل لمرحلة الاعتماد والتصديق النهائي، كما تحدث الدكتور أشرف صبحي أيضًا عن البرامج الهامة التي نفذتها "الوادا"، في مصر للتوعية بالمنشطات وأثرها السلبي، مشيرًا إلى دور المنظمات المحلية في ذلك من خلال النادي المصري، والمنظمة الوطنية للمنشطات للتعريف بالمنشطات وكيف يتم تناولها بالشكل خاطئ، ونوعيات الطعام التي قد تؤثر سلبا أو حتى المكملات الغذائية. وأكد أن الوكالة الدولية للمنشطات تقوم أبحاث علمية كثيرة جدا من أجل الوصول إلى رياضة خالية من المنشطات والمواد المحظورة.

وعن سبل تعزيز العلاقات الشبابية والرياضية بين مصر وكندا، قال وزير الشباب والرياضة إن بعد المسافة بين الدولتين شكل عائقا دون شك، لكن كخريج دكتوراه من جامعة أوتاوا في كندا وأعلم أهمية علوم الرياضة، مشيرا إلى عقده اجتماعات سابقة وحالية لبحث كيفية الإستفادة من كلية علوم الرياضة والصحة في جامعة أوتاوا لتطوير برامج معينة من خلال متخصصين على مستوى عال في المستوى الأكاديمي والمستوى التعليمي والمستوى التطبيقي.

وقال إن هناك خطة لزيادة البرامج التعليمية مع وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسات جامعية بمصر وجامعة أوتاوا، أما على المستوى التطبيقي، أشار إلى الإستعانة بخبراء أكاديميين من أجل وضع برنامج تعليمي كبير سواء للمدربين أو لبرامج تطويرية مختلفة في القريب العاجل.

وأكد الوزير على أهمية إقامة مباريات مع الفرق الكندية المختلفة، وخاصة في الرياضات المتقدمة لديهم، لافتا إلى أنه نظرا لطبيعة الجو، هناك امكانية بصفة خاصة لاستقبال المعسكرات والوفود والتدريب، بجانب إرسال فرق مختلفة لكندا خلال الصيف في إطار برامج تعاون مختلفة، وهو ما سيتم بحثه ودراسته مع السفارة المصرية في أوتاوا والسفير أحمد حافظ.

واختتم وزير الرياضة تصريحاته بالتأكيد على أهمية الوعي بالمنشطات، وتكثيف الرقابة لحماية الرياضيين والحفاظ على نزاهة المنافسات الرياضية، مشيرًا إلى حرمان مصر من جهود اتحاد رفع الأثقال في أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات كان له أثر سلبي على حصيلة مصر من الميداليات.