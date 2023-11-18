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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالجلد.. نسرين إمام تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

نسرين إمام
نسرين إمام

حرصت الفنانة نسرين إمام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور  والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت نسرين إمام في أحدث ظهور لها بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب ذا اكمام طويلة باللون الأسود المصنوع من القماش الجلد مع جيبة بليسيه جلد أيضا مما كشف عن رشاقتها.

أنتعلت نسرين إمام حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي مع حقيبة  يد صغيرة الحجم باللون الميتالك، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين إمام على خصلات شعرها الأسود الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع وجهها.

نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
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