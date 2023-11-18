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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 متهمين لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 3 متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المخدرات ، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها. 


وكانت مباحث القليوبية قد ألقت القبض على 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بالاتجار في المخدرات بمنطقة القناطر الخيرية وضبط بحوزتهم كميات من المخدرات تقدر بنحو مليون جنيه وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.


وردت معلومات سرية لرئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية تفيد قيام 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية  بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية  تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.


وتم عرض المعلومات على مديرية امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث توصل الى ان المتهمين لاثنين منهم معلومات جنائية ويحوزون أسلحة نارية وبيضا وفى أحد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين وبحوزتهم 9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعدد 4000 قرص عقار مخدر و عدد 2500 قرص مخدر وعدد من طلقات الخرطوش وسلاح أبيض وميزان حساس ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى وبمواجهتهم بالمضبوطات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,100,000 وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية جهات التحقيق المعمل الجنائى مباحث القليوبية القناطر الخيرية

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