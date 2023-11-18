رئيس الوزراء يشهد فيلما تسجيليا عن قافلة تحيا مصر لإغاثة أهالي غزة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل فيلما تسجيليا بشأن قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية الشاملة لإغاثة أهل غزة .

وحضر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و نيفين القباج وزيرة التضامن ، وتاخر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر وعدد من القيادات والمسئولين .

قافلة شاحنات تحيا مصر

ومن المقرر أن يطلق مدبولي قافلة شاحنات تحيا مصر تحت شعار “نتشارك من أجل الإنسانية” تتضمن ما يقرب من 195 شاحنة محملة بالأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعم "المعلبات" والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.



كما تحتوي القافلة على أدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل وحفاضات كبار السن.