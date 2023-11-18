لأول مرة من 2006.. مسيّرة إسرائيلية تقصف مصنعا في عمق النبطية بلبنان

أشارت الوكالة الوطنية للاعلام ان مسيّرة إسرائيلية قصفت مصنعا لأشغال الألومنيوم في عمق النبطية لأول مرة منذ عام 2006.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد ذكرت في وقت سابق ان دفاعات حزب الله نجحت في إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في جنوب لبنان.

و المسيرة الإسرائيلية التي أسقطها حزب الله هي طائرة هرمز 450 والتي تعمل بدون طيار متوسطة ومتعددة الحمولة تم تصمميها للقيام بالمهام العسكرية الطويلة الزمن.

وتمتلك المسيرة القدرة على الطيران لمدة 20 ساعة، والقيام بمهامها الأساسية من إستطلاع، مراقبة، اتصالات وهجوم عبر تزويدها بصاروخين.