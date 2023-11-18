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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على القاهرة والمحافظات.. شاهد

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت ، 18 نوفمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

 

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.

 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت :
العظمى الصغرى
القاهرة 27 - 19
الإسكندرية 27 - 18
الإسماعيلية 28 - 17
الغردقة 30 - 21
أسوان 31 - 18
سوهاج 28 - 16
المنيا 28 - 15

الإسماعيلية الحرارة المتوقعة الحرارة المتوقعة اليوم السواحل الشمالية الشرقية القاهرة الكبرى والوجه البحري الكاتب الصحفي أحمد حمدي برنامج صباح البلد

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