الأردن: عدد كبير من العاملين بالمستشفى الميداني في غزة أصيبوا بضربات إسرائيلية

ذكر الدكتور أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني أن عدد كبير من العاملين في المستشفى الميداني الأردني في غزة أصيبوا جراء الاستهداف الإسرائيلية.

كان نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، قال إن حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعا عن النفس وإنما عدوان سافر.

وأضاف الصفدي خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ19 لحوار المنامة، أنه لا شيء يمكنه تبرير الحرب في غزة وهي لا تحقق الأمن لإسرائيل.

وتابع :"لا أفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير حماس".

وأضاف الصفدي أن منع دخول الغذاء والدواء والوقود جريمة حرب.

وشدد الصفدي على أن الأردن لن يسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين وسيفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك.

وبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، بزيارة عمل إلى البحرين، للمشاركة في أعمال الدورة الـ19 لحوار المنامة، الذي تستضيفه، وينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وسيلتقي مع عدد من نظرائه والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الدورة الـ19 لحوار المنامة.