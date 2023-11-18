ورش عمل إنتاجية للفتيات بمراكز شباب مدن وقرى سيناء

نفذت شعبة الهوايات الإنتاجية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، ورش عمل إنتاجية للفتيات بمراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لإدارة تنمية النشئ، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين.

ورشة عمل :

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديري الشباب والرياضة بمحافظةشمال سيناء.انه تم تنفيذ فعاليات ورشة عمل في مركز شباب قاطية التابع لادارة الشباب والرياضة بمركز بئر العبد .

حيث يهدف البرنامج، إلى تمكين المرأة السيناوية واكتسابها المهارات والخبرات اللازمة، واستثمار طاقاتهن الإبداعية ، وفتح افاق جديدة لبدء مشروعات خاصة بهم، في ظل اهتمام الدولة المصرية لاحياء المهن التراثية ودعم صناعتها.

إلى جانب المشاركة في معارض المنتجات اليدوية والتراثية،التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقد تم تنفيذ ورشة العمل تحت إشراف عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بالمحافظة ، ونفذ ورشة تدريب فتيات شعبة الهوايات الإنتاجية المدربة عايده محمد .