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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسبب تصريحات إيلون ماسك المثيرة للجدل.. آبل توجه ضربة قاضية لمنصة إكس

إيلون ماسك وتيم كوك
إيلون ماسك وتيم كوك

قررت شركة آبل Apple الأمريكية، وقف حملتها الإعلانية على منصة إكس X (تويتر سابقا)، اعتراضا منها على تصريحات أدلى بها مالك المنصة، إيلون ماسك، تتفق مع نظريات المؤامرة المعادية للسامية.

ووفقا لما ذكره موقع "Axios"، تأتي هذه الخطوة في أعقاب تأييد إيلون ماسك، لنظريات المؤامرة المعادية للسامية، بالإضافة إلى تقارير تشير إلى عرض إعلانات شركة آبل جنبا إلى جنب مع المحتوى اليميني المتطرف.

 

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آبل تقرر إيقاف إعلاناتها على منصة إكس بسبب إيلون ماسك

وبحسب ما ورد فأن شركة آبل تعد معلنا رئيسيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ويأتي توقفها المؤقت في أعقاب خطوة مماثلة من جانب شركة التكنولوجيا الأمريكية IBM.

وكان إيلون ماسك، قد واجه رد فعل عنيفا لمشاركته منشورا “معاديا للسامية” يوم الأربعاء الماضي، حيث أبدى الملياردير الأمريكي تأييده لمنشور يقول إن "المجتمعات اليهودية تدعم كراهية البيض".

وبمجرد نشر التغريدة، رفع 164 حاخاما وناشطا يهوديا دعوتهم لشركة آبل وجوجل وأمازون وDisney لوقف إعلاناتهم على منصة إكس المملوكة لـ إيلون ماسك، في حين طالبت مجموعات يهودية شركة آبل وجوجل لإزالته تطبيق إكس من متاجر التطبيقات التابعة لهم.

وفي وقت لاحق من أمس الجمعة، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن شركة Disney الأمريكية، ستتوقف مؤقتا عن الإعلان على إكس، بينما أشارت "CNBC"، إلى الشيء نفسه بالنسبة لشركة Warner Bros.

وكما أوقفت شركتا Paramount وComcast/NBCUniversal إعلاناتهما مؤقتا أيضا، حسبما ذكر موقع “Axios” في تقرير منفصل.

ويشار إلى أن شركة آبل واحدة من أكبر المعلنين على منصة "تويتر"، حيث تنفق سنويا نحو 100 مليون دولار أمريكي على إعلاناتها على موقع التواصل الاجتماعي.

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