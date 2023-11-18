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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انطلاق الورشة الفنية " طريقة مايزنر فن الأداء التمثيلي" بشرم الشيخ

ورشة فن التمثيل
ورشة فن التمثيل

تنطلق اليوم السبت، فعاليات الورشة الفنية التي جرى تنظيمها ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تحت عنوان "مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلي"، والتي تعد بداية الأنشطة المصاحبة للدورة الثامنة للمهرجان، ويديرها الفنان العالمي والمدرب الدولي "سكوت تروست".
وهذه الورشة متاحة لكافة الفنانين سواء في مصر أو خارج مصر، وجرى اختيار عدد محدد للمشاركة في الورشة، وإتاحتها مجانًا لأهالي محافظتي شمال وجنوب سيناء، ويجري تنظيم الورشة للعام الثاني على التوالي خلال المهرجان، ولكنها تختلف عن الدورة السابقة لكونها طويله هذا الموسم، وتبدأ قبل بداية المهرجان بأسبوع، ومن المقرر أن تستمر خلال فترة إقامة المهرجان، وسيكون نتاج الورشة فقرة فنية ستعرض خلال حفل ختام المهرجان.


وقال المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إنه جرى استقبال طلاب " MBC " أكاديمي بالمملكة العربية السعودية، وهم من الفنانين الواعدين الذين جرى اختبارهم و اختيارهم للمشاركة في ورشة الفنان العالمي سكوت تورست، وذلك في إطار التعاون بين إدارة المهرجان ومؤسسة mbc أكاديمي.


وأوضح رئيس المهرجان في تصريح اليوم، أن هذا التعاون بين إدارة المهرجان ومؤسسة mbc أكاديمي يؤكد علي أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين مصر والمملكة العربية السعودية، وأيضًا تأكيدًا علي الدور الهام لكلًا من المهرجان والأكاديمية لتطوير المهارات وصناعة الفنون في البلدين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بقصر ثقافة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 حتى 30 من نوفمبر الجاري، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتحمل الدورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيًا الفنانة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتدير المهرجان الدكتورة انجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ورشة فن التمثيل

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IMG-20231118-WA0015
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جنوب سيناء مسرح الشباب شرم الشيخ ورشة فن التمثيل

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