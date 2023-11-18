تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و417 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 417 شاحنة و87 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 366 شاحنة و87 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 51 شاحنة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين الحرية ودليلة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1175 طن بضائع و126شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وآور. كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة AMBER M وعلى متنها 6000 طن حديد تصدير إلى جدة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1000 راكب بموانئها.

