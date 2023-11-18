مدبولي يتفقد مصنع لمنتجات البناء والتشييد بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعمال إنشاء مصنع للأدوات للأعمال اللاصقة ومواد ملئ الفواصل والمنتجات الكيماوية الخاصة بمجال البناء والتشييد بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ورافقه وزير التجارة والصناعة وعدد من المسئولين.

واستمع مدبولي، لشرح حول إنشاء المصنع ومساحته ووقت الانتهاء منه والمنتجات التي سيتم تصنيعها محليا باستثمارات تصل إلى ٢٥ مليون دولار .

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توسعات احد مصانع الدهانات بمدينة العبور ورافقه وزير التجارة والصناعة المهندس احمد سمير .

واستمع مدبولي ، لشرح حول المصنع والتوسعات التي حدثت به من حيث المساحة وانتاجه اليومي وحجم استثماراته .