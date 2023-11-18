صفقة بـ4 ملايين جنيه .. الداخلية تحبط ترويج 49 كيلو حشيش

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية القائمين على الإتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظتى "القاهرة - الجيزة".

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى قسمى شرطة (المرج – الأهرام) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزته (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون - طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار).

وفى مديرية أمن الجيزة تم ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأهرام.. وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,000,000) جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .