عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الجيزة تطلق حملة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع.. غدا

أدوية بيطرية
أدوية بيطرية

تنطلق غدا الأحد، الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية و مرض الوادي المتصدع   بمحافظة الجيزة، وذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية  وتحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة. 

ورفعت أجهزة الطب البيطري بالجيزة، الاستعدادات الخاصة بإطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية و مرض الوادي المتصدع بجميع ربوع محافظة الجيزة، وتم توفير كميات اللقاحات اللازمة وكافة التجهيزات الطبية البيطرية من ثلاجات لنقل اللقاح ومستلزمات التحصين وتسجيل وترقيم الحيوانات  للجان الميدانية بالقرب والوحدات البيطرية، وكذلك قيام لجان الإرشاد البيطري بتوعية المربين .

وتهيب المديرية بالمربين ضرورة الاستجابة للتحصين وتقديم مواشيهم للتحصين، والتوجه لأقرب لجنة بالقرية.

IMG-20231118-WA0003
IMG-20231118-WA0003
IMG-20231118-WA0002
IMG-20231118-WA0002
IMG-20231118-WA0001
IMG-20231118-WA0001
IMG-20231118-WA0004
IMG-20231118-WA0004
أحمد راشد محافظ الجيزة التجهيزات الطبية الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية الحمى القلاعية والوادي المتصدع الطب البيطري بالجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمحافظة الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة مديرية الطب البيطري بالجيزة مرض الوادى المتصدع مرض الحمى القلاعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

العلبة وصلت 130 جنيها| تحرك مفاجئ بأسعار السجائر وهذا موعد الانخفاض

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يوجه رئيس حي المنيرة برفع كفاءة النظافة ومنع التعديات

محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال مشروع تغطية وتأهيل وتطوير ترعة المريوطية

بيطري الجيزة ينفذ قافلة علاجية مجانية وندوة إرشادية في الوراق

تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم بالجيزة للمرحلة الثانوية

محافظ الجيزة يعاين مسارات العمل بمحور عمرو بن العاص باتجاه فيصل

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة أبو النمرس

مجلس اقتصادى واجتماعى لدعم الاستثمار ومتابعة خطط العمل بمحافظة الجيزة

محافظة الجيزة تشن حملات لرفع تعديات المحال والمنشآت التجارية بالطوابق والمنشية وفيصل

ترشيحاتنا

إسرائيل تسطو على أغنية فنان شهير.. ورد فعل قوى منه

الحرب العدوانية تزيد حملات المقاطعة ضد العلامات التجارية الداعمة للكيان

آيفون محدودي الدخل سعره 5900 جنيه فقط.. موبايل جديد من ريلمى

بطائرة مسيرة.. قصف القاعدة الأمريكية في تل البيدر شرق سوريا

مدبولي يزور أكبر مصنع لإنتاج الدهانات باستثمارات مصرية لبنانية 2.5 مليار جنيه

حسام حسن: المدرب الوطني ليس له قيمة في منتخب بلاده


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد.. نسرين إمام تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بفستان لافت .. أميرة أديب تشعل حفل زفاف نجل عمها

عشان تحافظ على صحتك|كيف تجعل طعامك أكثر فائدة دون أن تفقد مذاقه

حقيقة انفصالهما| قصة حب طارق صبري وشيري عادل.. والأصدقاء تساءلوا ليه التسرع

فيديو

أغنية سويدية.. تفاصيل أغنية “تحيا فلسطين” التي مر عليها 40 عامًا

بعد مرور 22 عاما.. سر خطير عن مسلسل عائلة الحاج متولى.. تفاصيل

تصدرت التريند.. دوا ليبا تطلق أغنيتها الجديدة "Houdini"

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ