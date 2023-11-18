بيطري الجيزة تطلق حملة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع.. غدا

تنطلق غدا الأحد، الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية و مرض الوادي المتصدع بمحافظة الجيزة، وذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

ورفعت أجهزة الطب البيطري بالجيزة، الاستعدادات الخاصة بإطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية و مرض الوادي المتصدع بجميع ربوع محافظة الجيزة، وتم توفير كميات اللقاحات اللازمة وكافة التجهيزات الطبية البيطرية من ثلاجات لنقل اللقاح ومستلزمات التحصين وتسجيل وترقيم الحيوانات للجان الميدانية بالقرب والوحدات البيطرية، وكذلك قيام لجان الإرشاد البيطري بتوعية المربين .

وتهيب المديرية بالمربين ضرورة الاستجابة للتحصين وتقديم مواشيهم للتحصين، والتوجه لأقرب لجنة بالقرية.

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