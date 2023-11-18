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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطائرة مسيرة.. قصف القاعدة الأمريكية في تل البيدر شرق سوريا

ارشيفي
ارشيفي

تعرضت القاعدة الأميركية في تل البيدر غرب الحسكة شمال شرق سوريا لقصف بطائرة مسيرة بحسب ماذكرت قناة الميادين.

وأشارت القناة إلى أن المعلومات تؤكد إصابة جندي أميركي جراء القصف الذي طال القاعدة.

وكان مسؤول عسكري أميركي قد كشف عن تعرض قوات بلاده في العراق وسورية لـ 61 هجوماً على الأقل خلال شهر.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"  إن "القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسورية، تعرضت لـ61 هجوماً على الأقل بالمسيّرات والصواريخ، منذ 17 أكتوبر.

وأضاف المسؤول (لم يذكر اسمه): "29 منها كانت في العراق، و32 في سورية، ومعظم هذه الهجمات أُحبِطَت أو فشلت في الوصول إلى أهدافها".

وأكد المسؤول نفسه تعرّض جندي أميركي لإصابة طفيفة في الهجوم على قاعدة تل بيدر في سورية أمس الجمعة، وألحق الهجوم أضراراً بالبنية التحتية، فيما لم توقع الهجمات على قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة باشور (الحرير) في العراق إصابات أو أضراراً، وفق المسؤول.
 

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