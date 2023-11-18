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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية تنظم المؤتمر السنوى للدول الأعضاء بمنظمة ICCAT

صدى البلد

نظمت الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية المؤتمر السنوى لمنظمة ICCAT فى دورته الثامنة والعشرين الذى ينعقد خلال الفترة من 11 - 20 نوفمبر بهدف مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالمخزون السمكى ووضع الضوابط الخاصة لتنظيم أعمال الصيد بالمحيط الأطلنطى والبحر الأبيض المتوسط ومناقشة الأساليب الحديثة التى تسهم فى مجابهة الصيد الجائر والتى من شأنها أن تؤدى إلى إنخفاض المخزون السمكى والعمل على إستدامته للأجيال القادمة.

الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة التى تساهم فى الحفاظ على الثروة السمكية بالبحار والمحيطات والعمل على إستدامتها فى إطار العمل الدولى لتحقيق أحد أهم أهداف التنمية المتسدامة للأمم المتحدة .

كما يأتي ذلك إستمراراً لدور مصر الفاعل فى دعم مختلف القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة والمحافظة على التوزان البيئى وفقاً للمعايير الدولية.

الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التنمية المستدامة المحيط الأطلنطي البحر الابيض المتوسط القيادة العامة للقوات المسلحة

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