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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صاحبة أشهر رواية عالمية "حكاية الخادمة " .. من هي مارجريت أتوود؟

صدى البلد

يحتفل اليوم بعيد ميلاد الكاتبة الكندية الشهيرة مارجريت أتوود، التي ولدت في 18 نوفمبر عام 1939. اشتهرت أتوود بقصصها النثرية ومنظورها النسوي. في مراهقتها، قضت أتوود وقتًا في تورونتو، محل إقامة عائلتها الرئيسي، وفي شمال كندا، حيث كان والدها عالمًا في دراسة الحشرات. بدأت أتوود الكتابة في سن الخامسة، وتفانت فيها بشكل أكبر بعد تخرجها من كلية فيكتوريا بجامعة تورونتو، حيث حصلت على درجة الماجستير في الأدب الإنجليزي من كلية رادكليف في كامبريدج، ماساتشوستس، في عام 1962.

بدايات مارجريت أتوود

بدأت مارجريت أتوود مسيرتها الأدبية مع الشعر من خلال مجموعات شعرية مبكرة مثل "دبل بيرسيفوني" في عام 1961، و"لعبة الدائرة" في عام 1964، و"الحيوانات في ذلك البلد" في عام 1968. انصب تركيز أتوود في رواياتها على السلوك البشري وتمجيد العالم الطبيعي، ونقد المادية، وكان لها اهتمام كبير بتجسيد حياة النساء وعلاقتهن بالعالم والأفراد من حولهن.

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حكاية الخادمة

أشتهرت مارجريت أتوود عالميًا بروايتها "حكاية الخادمة" التي صدرت في عام 1985. تدور أحداث الرواية في نيو إنجلاند في المستقبل القريب، وتتخيل نظامًا ثيوقراطيًا أصوليًا مسيحيًا في الولايات المتحدة. تم تحويل الرواية إلى فيلم لاحقًا. حصلت أيضًا على جائزة بوكر في عام 2000 عن روايتها "المسيح الأعمى"، التي تروي قصة امرأة كندية مسنة تكتب لتوضيح الألغاز المحيطة بانتحار شقيقتها ودورها في نشر رواية يفترض أنها كتبتها شقيقتها. كما حصلت على الجائزة مرة أخرى في عام 2019 عن روايتها "الوصايا".

على الرغم من أن شهرة أتوود جاءت بفضل كتاباتها الروائية البارزة ككاتبة كندية، إلا أن شعرها حظي بقبول واسع أيضًا. لها العديد من المجموعات الشعرية الناجحة، حيث بلغ عددها 15 مجموعة شعرية حتى الآن.

مارجريت أتوود الأدب الإنجليزي السلوك البشري دورها الخادمة

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