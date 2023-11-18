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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لاعبوا المؤسسات العسكرية يحققون إنجازاً فى القوس والسهم ويتأهلون لأولمبياد باريس 2024

صدى البلد

شارك لاعبين ولاعبة من أندية المؤسسات العسكرية ضمن تشكيل المنتخب المصرى للقوس والسهم والمكون من 8 لاعب ولاعبة فى البطولة الإفريقية الثالثة عشر للقوس والسهم والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024 بمشاركة 96 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة ، وتحصل لاعبى ولاعبات أندية المؤسسات العسكرية على 2 ميدالية ذهبية وحجز بطاقة التأهل المباشر لأوليمبياد باريس  2024 فى إطار حرص القوات المسلحة على إستمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى عالياً خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية العالمية والدولية.

وحقق اللاعب بهاء الدين عمرو محمـد لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالإسماعيلية الميدالية الذهبية ، كما حققت اللاعبة جنى على عبد المجيد لاعبة نادى طلائع الجيش الميدالية الذهبية أيضاً ، ليصبح عدد المتأهلين رسمياً لأوليمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية 12 لاعب ولاعبة .

وأشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بالإنجاز الذى حققه اللاعبين خلال البطولة، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين والشباب الذين ترعاهم القوات المسلحة كنموذج يُحتذى به لكل شباب الوطن.

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