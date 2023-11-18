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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترسل طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن وزارة الطوارئ أرسلت طائرة مساعدات أخري لمساعدة أهالي غزة.

وغردت الوزارة عبر صفحتها الرسمية "إكس" اليوم السبت، "الطائرة تحمل 30 طنا من إمدادات الطعام وغيرها من المنتجات".

 وأكدت السفارة الروسية لدي مصر، يوم الخميس الماضي، أن الطائرة الخاصة التابعة لـ وزارة الطوارئ الروسية قامت بتسليم 21 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة إلى مصر.

وقالت السفارة الروسية في القاهرة في بيان لها، إن موظفي مكتب الملحق العسكري للسفارة الروسية في مصر وممثلو جمعية الهلال الأحمر المصري استقبلوا طائرة المساعدات الروسية بمطار العريش الدولي.

ووفقا لبيان السفارة، فإن المساعدات الإنسانية الروسية تشمل: تركيبات إضاءة الطوارئ، والمولدات، والأدوية، وطعام.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أنها ستقدم 21 طنًا من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، بما في ذلك منشآت الإضاءة الطارئة والمولدات والأدوية والمواد الغذائية.

وأضافت الوزارة في بيانها أن الشحنة الإنسانية توجهت من موسكو إلى مصر، وسيتم تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر المصري.

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