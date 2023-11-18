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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يعلن بدء تنفيذ أول قرارات قمة الرياض

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت أنه سيبدأ جولة وزارية مشتركة من الصين الاثنين المقبل؛ لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام في قطاع غزة.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن هذه الجولة هي أولى الخطوات التنفيذية لقرارات القمة المشتركة في الرياض التي تهدف إلى إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام في غزة، بحسب تصريحات "بن فرحان" لـ"الإخبارية" السعودية.

وأضاف "بن فرحان" أن المحطة الأولى ستكون الصين ثم ننتقل بعدها إلى عدد من العواصم برسالة واضحة مضمونها وقف إطلاق النار فورًا، ولا بد من إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا، ولا بد أن نعمل على إنهاء هذه الحرب التي تشن على غزة في أسرع وقت.

والتقى وزير الخارجية السعودي، في وقت سابق من اليوم السبت بالممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل؛ وذلك على هامش حوار المنامة 2023 المنعقد في البحرين.

وزير الخارجية السعودي القمة المشتركة في الرياض فيصل بن فرحان تحقيق السلام في قطاع غزة وقف إطلاق النار حوار المنامة

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