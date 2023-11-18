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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

روسيا ترسل أولى شحنات الحبوب المجانية إلى إفريقيا

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلن وزير الزراعة الروسي، ديمتري باتروشيف، اليوم الجمعة، أن أول سفينتين تحملان 50 ألف طن من القمح الروسي ستصلان إلى الصومال وبوركينا فاسو في أواخر نوفمبر - أوائل ديسمبر من هذا العام.

وقال باتروشيف للصحافيين: "اتخذت الحكومة جميع القرارات اللازمة لإجراء عمليات التسليم، وأول سفينتين بسعة 25 ألف طن لكل منهما توجهتا من الموانئ الروسية إلى الصومال وبوركينا فاسو، ونتوقع وصولهما إلى وجهاتهما في أواخر نوفمبر-أوائل ديسمبر من هذا العام".

وأشار إلى أن السفن المخصصة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وزيمبابوي ومالي وإريتريا سيتم تحميلها بالقمح في المستقبل القريب وإرسالها إلى هذه الدول بحلول نهاية هذا العام.

وأكد باتروشيف "في المجموع، سيتم إرسال ما يصل إلى 200 ألف طن من القمح الروسي إلى إفريقيا مجاناً".

القمح الروسي وزير الزراعة الروسي جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية زيمبابوي بوركينا فاسو

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